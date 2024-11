Vale e Manuel, che giornata al Ranch

Un compleanno indimenticabile per il fanese Manuel De March, che domenica ha festeggiato i suoi primi 29 anni nel Ranch di Tavullia del "Dr.46". Il giovane De March, affetto da sindrome di Down, artista dei ‘Truccioli di Pinocchio’ e atleta paralimpico a 360 gradi (dodici titoli italiani nelle bocce ma si è affermato anche nel nuoto e nel tiro con l’arco) è stato infatti invitato da Valentino Rossi in casa sua, accolto come uno di famiglia insieme ai piloti dell’Academy. Una giornata storica per Manuel ma anche per Valentino, che l’ha voluta condividere con lui, un estraneo di cui gli aveva parlato mamma Stefania e che ora è diventato un nuovo amico.

Perché nel Ranch di Tavullia, Manuel e la sua famiglia, hanno potuto assistere ad una reunion storica: Valentino Rossi e Casey Stoner di nuovo insieme, si sono ritrovati come due vecchi amici, Con la tuta e i caschi, in sella alle moto, con lo sguardo rivolto alla pista, 12 anni dopo l’ultima gara in cui si sono affrontati in MotoGp. E Manuel con loro.

E’ ancora grata e tremendamente emozionata Ramona Alesiani, mamma di Manuel. "La mamma di Valentino aveva letto di Manuel - racconta -, ne ha parlato al figlio che lo ha invitato nel suo Ranch: lo ha voluto con sè proprio nel giorno del compleanno di Manuel che è un suo grandissimo fan. E’ stato un regalo immenso, abbiamo vissuto una favola, accolti come persone di famiglia".

Per Manu, Valentino è sempre stato il mito irraggiungibile: "E invece, eccoli là insieme – continua mamma Romina –, abbracciati. Manuel gli ha donato una delle sue penne e Vale si è meravigliato delle sue capacità. E noi a nostra volta siamo rimasti meravigliati della semplicità e simpatia di Valentino, un uomo cortese e affettuoso che lo ha portato con sè a conoscere tutti gli altri piloti, gli ha fatto autografare la maglietta da tutti".

