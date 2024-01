Dal ‘Brudet’ all’Intelligenza artificiale: la magia del Carnevale di Fano 2024

Fano, 11 gennaio 2023 – Quattordici carri allegorici, di prima e seconda categoria, il getto di 200 quintali di dolciumi e Beatrice Venezi ospite della manifestazione. Presentata ieri pomeriggio, a Roma, nella sede Enit, l’edizione 2024 del Carnevale "In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe… e dagli spazi!" (28 gennaio e 4-11 febbraio). Novità di quest’anno è la partnership con Trenitalia: a tutti coloro che arriveranno a Fano a bordo di treni regionali Trenitalia sarà riservato un ingresso agevolato. Inoltre Trenitalia promuoverà il Carnevale di sugli schermi delle emettitrici self-service del circuito regionale nelle Marche, in Abruzzo e Umbria, sugli impianti video dei treni regionali delle Marche oltre che sul sito www.trenitalia.com e nella pagina Facebook.

Tra le caratteristiche imprescindibili della manifestazione c’è la Musica Arabita, la street band che, dal 1923, accompagna le sfilate, mentre il volto dell’evento carnascialesco più antico d’Italia sarà Beatrice Venezi. Il direttore d’orchestra, tra i più giovani del mondo, sarà a Fano non solo per una produzione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Rossini ma anche per ammirare da vicino il Carnevale (domenica 11 febbraio) e in particolare il "Pupo" a lei dedicato dal maestro carrista Paolo Furlani, dal titolo "Chiamatemi Direttore". Valeria Guerra, ha invece ideato (realizzazione Gommapiuma x Caso) un’altra novità, sempre di seconda categoria: "Jack in the box ovvero pupazzo a molla", opera dedicata alle maschere italiane e in particolare alle dieci maschere dei Carnevali d’Italia che fanno parte del memorandum per il riconoscimento del Carnevale come Patrimonio immateriale dell’Unesco. Il terzo carro nuovo di seconda categoria "Te dag el Brudet 2: la vendetta" è dedicato al Brodetto e alla Moretta e porta la firma di Matteo Angherà (realizzazione Carnival Factory). Due i carri nuovi di prima categoria. "Il Mangiasogni" di Luca Vassilich (realizzazione Carnival Factory); Mauro Chiappa (realizzazione Fantagruel) si è dedicato invece a un tema di grande attualità come l’Intelligenza Artificiale abbinato ad un tormentone musicale con il carro "Ho visto l’A.I. che bacia lui…".

I carri, insieme alle mascherate, sfileranno lungo viale Gramsci nelle tre domeniche del Carnevale a partire dalle 15, mentre in mattinata (ore 10) i protagonisti saranno i bambini delle scuole che sfileranno con le maschere realizzate durante l’anno. Bambini che nella giornata inaugurale avranno un’ulteriore sorpresa: la presenza della Kinder Ferrero che farà divertire i più piccoli con giochi e tante dolci sorprese. Riproposta anche nel 2024 la lotteria del Carnevale che mette in palio, come primo premio, una crociera per due.

Per tutte le info, per l’acquisto dei biglietti e la sottoscrizione della tessera della Carnevalesca che garantisce l’ingresso a 1 solo euro e una serie di vantaggi, www.carnevaledifano.com. Giovedì grasso, 8 febbraio, sono previsti in piazza XX Settembre spettacoli di clownerie, mentre il martedì grasso (13 febbraio) come da tradizione il Carnevale terminerà i festeggiamenti con la cerimonia del rogo del Pupo. Presenti, a Roma, alla presentazione del Carnevale il parlamentare Antonio Baldelli, il presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, il sindaco Massimo Seri e l’assessore Etienn Lucarelli.