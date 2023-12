La Profilglass pronta a regalare un palasport a Fano

Fano, 7 dicembre 2023 – Un nuovo palazzo dello sport? Sotto l’albero di Natale di piazza XI Settembre i cittadini e soprattutto gli sportivi, a partire da Paolo Tofoli che allena il volley maschile e se sale in A2 dovrà fare l’emigrante con squadra al seguito, potrebbero trovare una bella sorpresa. Anche se "sarebbe meglio dire che la sorpresa sarà nell’uovo di Pasqua". Perché potrebbe pensarci a realizzarlo Giancarlo Paci della Profilglass.

E’ diffusa la voce secondo la quale quando si parla col numero uno dell’alluminio, da una parte c’è il topo e dall’altra parte del filo c’è il gatto. "Regalo di Natale? Io di regali non ne ho mai ricevuti", dice Giancarlo Paci.

No,no, s’intende il suo alla città...

"In questo momento stiamo cercando lavoro. Penso a quello perché il mercato sta calando...".

Sì, ma l’anno scorso 99 milioni di utili, sarà rimasto fieno in cascina?

Giancarlo Paci ride, ma non risponde. E non aggiunge altro.

Perché il numero uno della Profilglass starebbe pensando, se non costa un occhio della testa, di regalare alla città un nuovo palazzo dello sport. Un’idea che lo accarezza "perché sarebbe una cosa fatta per lo sport e per i giovani", avrebbe confessato ad un amico qualche giorno fa.

Giancarlo Paci, come dice chi conosce molto bene la situazione, "è quel campanello dove si va a suonare, soprattutto da parte dell’amministrrazione, quando non si riescono a mandare avanti progetti per mancanza di fondi".

Perché questo è accaduto: L’approccio: "Una copertura di un ristorante in zona Metaurilia, quindi la sponsorizzazione della tappa del Giro d’Italia".

In realtà il gioco è molto più importante perché farebbe rientrare Giancarlo Paci e la sua Profilglass, nel libro mastro dei grandi mecenati della città: Corrado Montanari & C con la Memo, la Fondazione con la nuova Piscina (7,5 milioni di euro) ed ora si parla appunto di un nuovo palasport, un impianto all’altezza di una città di 60mila abitanti.

Il tutto sarebbe nato da un colloquio che il sindaco Massimo Seri avrebbe avuto proprio con Giancarlo Paci. Se dentro a questo colloquio sia finito anche il nuovo piano regolatore, è possibile, visto che la Profilglass è una ‘città’ in continua espansione. Comunque sul tavolo di Paci c’è ormai da qualche settimana anche questo ‘regalo’: il progetto di un industriale fanese di successo per i fanesi, pensando soprattutto ai giovani. Il problema? La dimensione dell’opera 1500-2000-3000 posti? Perché le cifre variano: si viaggia tra gli 8-9 milioni di euro fino ad arrivare a 12-13, il tutto seguendo i criteri del Coni e quindi omologabile per la pallavolo della massima serie fino alla ginnastica artistica che ha visti la grande scuola fanese costretta ad emigrare per importanti manifestazioni internazionali.

In questo momento i tecnici stanno valutando l’impatto economico e quindi fino a che punto si può spingere Paci. Il Comune che dice? "Seri è a letto, ma c’è dialogo". Gli altri? "Non sanno nulla". Ma si sa già quale sarà l’area: quella di Chiaruccia.