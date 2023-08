Un 80enne cade nel pozzo nella notte: ferito mentre lavorava nei campi a Sant’Elpidio a mare

Sant’Elpidio a mare (Fermo), 26 agosto 2023 – Un 80enne residente a Montegranaro stava approfittando del fresco delle ore serali per fare dei lavori nel terreno di sua proprietà in località Cura Mostrapiedi quando, intorno alle 23, il trattore dal quale era appena sceso, deve essersi sfrenato andando a fermarsi contro la recinzione in mattoni di un pozzo per la raccolta delle acque.

Nell’intento di recuperare il mezzo, l’anziano non ha visto l’apertura del pozzo (profondo circa 5 metri) e ci è finito dentro. Visto il periodo siccitoso, all’interno non c’era acqua ma nel precipitare l'anziano ha riportato diverse fratture.

A dare l’allarme sono stati i figli, preoccupati quando, intorno alla mezzanotte, non hanno visto rientrare il padre. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Azzurra, l’automedica del 118 di Fermo e i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari a calarsi nel pozzo, imbragando l’80enne per tirarlo fuori. Le condizioni dell’anziano non sembravano destare particolari preoccupazioni ma visti i traumi riportati, è stato deciso il suo trasferimento al Torrette di Ancona, per cui è stata allertata l’eliambulanza che è atterrata al campo sportivo ‘Montevidoni’. Sul posto anche i carabinieri.