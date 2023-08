Scontro fra auto e trattore: due feriti all’ospedale

Sono state entrambe trasportate in ambulanza all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna le due persone, un 30enne del posto che era alla guida di un trattore agricolo e una donna di 63 anni residente ad Argenta che era al volante di una Dacia ‘Duster’, che nella tarda mattinata di ieri, ad Alfonsine, sono rimaste coinvolte in un pauroso scontro avvenuto in via Reale lungo la rampa (lato nord) del ponte sul fiume Senio. Le loro condizioni non si sono per fortuna rivelate gravi, anche se, come è facile immaginare, lo spavento è stato tanto.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione il 30enne era alla guida di un trattore a cui era agganciato un trincia-sarmenti e stava percorrendo via Reale verso Ravenna. Circa a metà della rampa, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, lo scontro con la ‘Dacia’ che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ambulanze assieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo (dal mezzo agricolo era infatti fuoriuscito del gasolio). Per i rilievi e la viabilità, è intervenuta la polizia locale. Alcuni minuti dopo, in questo caso lungo la rampa opposta, si è inoltre registrato un tamponamento che ha visto coinvolte due auto. Per consentire le operazioni di soccorso. Un tratto della via Reale è stato chiuso al traffico per diverse ore.

lu.sca.