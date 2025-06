A Monte Urano ’Festa della Famiglia’

Dal 18 al 22 giugno Monte Urano ospiterà la Festa della famiglia, un evento fortemente voluto dal Comune con il patrocinio della Provincia di Fermo e della Regione Marche oltre alla proficua collaborazione di tante associazioni locali. "Una festa che abbiamo voluto fortemente – sottolinea il sindaco Andrea Leoni - perché come maggioranza ci crediamo moltissimo. Un contenitore che ci permette di capire quali sono le relazioni all’interno della famiglia. Le associazioni hanno collaborato senza esitazioni. La famiglia costituisce l’ossatura del paese e delle nostre culture, non entriamo nel merito di come è composta una famiglia perchè nel 2025 è anacronistico. Serve costruire ponti e nessuno deve giudicare come deve essere composta una famiglia ma aiutiamo tutti la comunità a relazionarsi come famiglia. Monte Urano è sempre stata una comunità unita e sempre lo sarà nel corso degli anni e per la prima volta c’è un assessore alla famiglia. Occorrono interventi importanti e rispettare la famiglia che è un concetto tanto aperto da portare una coesione totale. Un cartellone che abbraccia tutti gli ambiti e ringrazio gli assessori per i singoli impegni presidente".

Al suo fianco in conferenza stampa gli assessori Letizia Zaccari, Francesca Barchetta, Mirko Steca e Eleonora Ferracuti anche in veste di consigliere della Provincia di Fermo.

Si inizia mercoledì 18 presso la sala polivalente Castello con una giornata di prevenzione per uomini e donne a cura della Lilt a cura dei dottori Luigi Acito e Giacomo Tucci. Il giorno seguente invece animazione con lo spettacolo di burattini presso il giardino della Scuola regina Margerita a l’incontro dibattito su Il mestiere di essere genitore in cui si parlerà delle sfide dell’era digitale. Venerdì 20 invece oltre all’incontro dibattito dell’associazione Texere Aps sul conflitto in famiglia e la selettività alimentare, ci sarà la presentazione de "Il filo di Bet" con attivazione del servizio di taxi sociale. Sabato intenso con le visite ecografiche presso la sala polivalente il castello, animazione e giochi in piazza con intrattenimento musicale e successivamente lo spettacolo comico di Cinzia Leone; mentre nel pomeriggio l’incontro con mamma coraggio Patrizia Guerra in cui si parlerà di bullismo. Domenica infine protagonista il parco Alex Langer con passeggiata per le famiglie, la santa messa e l’intrattenimento con il coro polifonico; giornata che si chiude presso i giardini pubblici e l’incontro dibattito sul matrimonio con la scrittrice Costanza Miriano.