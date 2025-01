Addio a ’Lu Picciò’. Se ne va il tifoso. Manfredo Merli

‘Stavolta hai fatto la mandrakata più grossa, Manfre’. Così, sui social, ha scritto qualcuno tra gli amici di Manfredo Merli per tutti ‘Lu Picciò’, appassionato tifoso Fermana e opinionista per diversi anni durante le trasmissioni del giornalista Mario Rossetti a radio Fermo Uno. Ex assicuratore, 73 anni, oltre alla moglie Maura, i figli Alberto e Silvia, lascia un immenso vuoto sugli spalti della tribuna del Bruno Recchioni dove era sempre presente insieme a Giorgio Cococcioni che lo ricorda così: "Ironico, istrionico, umile e buono: Manfredo era amatissimo da tutti i tifosi gialloblu che conoscevano la sua grande passione per il calcio e il mondo dell’ippica. Non potremo dimenticare la sua simpatia: mai volgare, era ‘sempre contro’ e la buttava ogni volta in cagnara, ma era il suo modo di voler bene alla squadra del cuore che sosteneva sempre e comunque. Al termine della partita, in molti aspettavano che arrivasse per sentire i suoi commenti: se la prendeva la quando la Fermana perdeva perché ci teneva così tanto da essere uno dei suoi argomenti principali anche quando lo incontravi lungo il Corso".

Gaia Capponi