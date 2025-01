Addio jolly sosta, saranno gratis i primi 15 minuti

Che i parcheggi siano da sempre un problema il centro storico è un dato ampiamente assodato così come lo è la considerazione che, con la quantità di cantieri presenti su edifici pubblici e privati concentrati in contemporanea all’interno dell’antico incasato, la maggior parte dei quali si affacciano proprio sul principale Corso Baccio, la situazione è praticamente vicina al collasso. Un problema che, tra l’altro, riguarda anche la zona dell’ex ospedale, anche in questo caso, vista la presenza di un altro cantiere. Di qui la necessità di trovare soluzioni capaci di ovviare alla difficoltà di sosta. Come? Creando le condizioni per un più rapido turnover dei mezzi parcheggiati, agevolando un ricambio più frequente e, così facendo, riuscendo a soddisfare le esigenze di un maggior numero di utenti. Il Commissario Straordinario, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, già sul finire dell’anno, aveva ritenuto di sospendere il servizio ‘Jolly Sosta’ (che concedeva la possibilità, attraverso un Sms, di usufruire di una mezz’ora di sosta libera nell’arco di una giornata) sostituendolo con la gratuità dei primi 15 minuti di sosta regolamentata con l’esposizione del disco orario. E questo, in tutte le aree destinate al parcheggio a pagamento. Il provvedimento entrerà un vigore da lunedì. In questo modo, resta l’agevolazione per la sosta brev che, seppur ridotta, è comunque utile per un caffè o un acquisto veloce, e nel contempo si creano maggiori occasioni di parcheggio per chi frequenta il centro per uffici, negozi, ambulatori. La modifica è stata concertata con la Easy Help, società che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento e che ha accordato di sostituire il Jolly Sosta, con i 15 minuti gratuiti (farà fede il disco orario che gli automobilisti dovranno esporre ben visibile sul cruscotto).

m.c.