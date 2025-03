Ex studenti raccontano il loro successo

Gli Ex Allievi guidati da Enrico Paniccià continuano il loro impegno per dare ai giovani studenti dell’Itet di Fermo l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi con personalità di alto profilo del territorio e non solo. Il primo incontro, dei quattro in programma, ha ospitato nell’aula magna l’intervento di Alvaro Cesaroni, fondatore della SIGMA, capitano di industria e allievo della Scuola di Olivetti. Con lui le classi 3A RIM, 4A RIM, 3A SIA e 4A SIA. Cavaliere del lavoro, già Sindaco di Comunanza e fondatore e presidente del Cda di Sigma. Cesaroni ha raccontato la sua esperienza di imprenditore e di uomo ai ragazzi, esortandoli allo studio e al sacrificio, perché "la vita non regala niente a nessuno". Ha ripercorso la sua vita con la semplicità e l’umiltà che contraddistinguono le menti brillanti. È partito dagli anni della scuola superiore, ricordando che le lezioni a scuola erano sia al mattino che al pomeriggio e la notte era solito studiare, perché la scuola era dura e bisognava lavorare con costanza e sacrificio. Un sacrificio e una perseveranza che si è portato nella vita e di cui ha fatto tesoro. Terminati gli studi a Fermo, si iscrive all’Università a Roma, e pochi mesi dopo riceve due offerte di lavoro: IBM e Olivetti. Senza pensarci rifiuta l’offerta di IBM, e accetta la sfida di Olivetti che gli offre due anni di formazione in azienda a Ivrea, in quella scuola di espressione olivettiana in cui venivano formati quelli che Adriano definiva gli "ingegneri di fabbrica". Oggi la Sigma è una multinazionale di successo con sede a Monterubbiano. Ieri mattina ospite invece Massimiliano Ortenzi, coach della squadra di pallavolo Yuasa Battery Grottazzolina che milita in serie A1 che ha raccontato il suo percorso professionale e di vita, ha spiegato le ragioni delle sue scelte.