Aggredisce in strada la zia pensionata: denunciato 60enne

Un arresto, tre denunce, cinque carabinieri e un giovane feriti. E’ questo il bilancio di una serie di operazioni dei militari dell’Arma per contrastare i reati violenti. A Servigliano i carabinieri hanno denunciato un 60enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’intervento è stato richiesto dopo che l’uomo, in seguito a una lite, ha aggredito la zia pensionata. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, il 60enne ha minacciato un altro nipote scagliandosi contro di lui. La situazione ha richiesto l’uso dello spray urticante in dotazione per immobilizzare l’aggressore. A Porto Sant’Elpidio, carabinieri hanno denunciato un 22enne magrebino per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato mentre, in sella al suo scooter, procedeva lungo via Umberto I con andatura pericolosa. Per evitare il controllo dei carabinieri, il 22enne ha accelerato la marcia, zigzagando tra le auto in transito. Il fuggitivo, dopo un pericoloso percorso anche contromano, ha proseguito in direzione della Statale Adriatica, riuscendo inizialmente a dileguarsi. Tuttavia il mezzo è stato avvistato nuovamente mentre scendeva contromano lungo via Fontanella, dove ha perso aderenza, scivolando sull’asfalto. Nonostante le lesioni riportate nella caduta, il 22enne ha tentato di riprendere la fuga, ma è stato prontamente bloccato dai carabinieri. Il giovane, a seguito dell’incidente, è stato trasportato presso l’ospedale di Fermo. Il 22enne era privo di patente di guida e il veicolo non era coperto da assicurazione né revisionato. I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato un pakistano di 35 anni, richiedente protezione internazionale, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma di Montegiorgio, Montottone e Servigliano, hanno invece denunciato in stato di libertà due fratelli di origini romene, di 39 e 37 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due, mentre vagavano nel centro storico di Montottone, stavano importunando alcuni passanti. Sottoposti a controllo, si sono rifiutati di fornire le loro generalità e hanno aggredito i carabinieri, causando lievi lesioni a due di loro.

Fabio Castori