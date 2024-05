Al teatro comunale arrivano i ragazzi dell’Annibal Caro

Domani alle 17 al teatro Comunale di Porto San Giorgio i ragazzi del liceo "A. Caro" di Fermo si esibiranno in un doppio spettacolo: la classe II C del liceo classico porterà in scena Brechechè, una commedia liberamente ispirata alla famosa commedia Le Rane di Aristofane, mentre la classe II A del liceo delle scienze umane presenterà ’Alt(r)e forme d’amore’, frutto di testi originali delle alunne coinvolte nel progetto teatrale, a partire da alcune figure femminili dell’epica e della letteratura italiana. L’evento segna la conclusione del primo biennio di un progetto quadriennale di educazione teatrale affidato ai docenti Marianna Scarcella e Luca Lattanzi e alla competenza e creatività di tre formatori del CTU. L’ingresso è libero.