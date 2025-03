Al via la messa in sicurezza di Santa Petronilla

"Un’altra opera attesa da anni prende finalmente forma", esclama con legittima soddisfazione il sindaco Valerio Vesprini riferendosi ai lavori iniziati ieri mattina per la messa in sicurezza della foce del Rio Santa Petronilla. Il primo cittadino fa presente che "Dopo essere stata ipotizzata nel 2006, l’idea di intervenire sul fosso Petronilla si era subito arenata per poi finire nel dimenticatoio nei venti anni successivi; "Oggi – prosegue -grazie alla determinazione di questa Amministrazione e alla collaborazione con il Genio Civile regionale, il progetto diventerà realtà con un intervento che porterà alla riqualificazione di un’area strategica del centro urbano, migliorandone sicurezza e decoro". Quella foce, confinante con lo stabilimento balneare della lega Navale nel un vero e prprio risanamentonambientale passato neanche tanto lontano ha creato problemi seri alla città defluendo liquidi inquinanti. Anche l’assessore al patrimonio e all’ambiente, Fabio Senzacqua esprime compiacimento per un’opera che costituisce un vero e proprio risanamento ambientale e fa la storia di come si è arrivati ad effettuarlo "nasce da un sopralluogo da me realizzato nel marzo 2024 insieme all’ingegnere capo del Genio Civile regionale Vincenzo Marzialetti e in pochi mesi siamo riusciti ad arrivare alla Conferenza di Servizi che ha dato il via libera ai lavori. L’intervento ha un costo di circa 200 mila euro ed è stato finanziato con fondi destinati all’ordinaria manutenzione dei corsi d’acqua di terza categoria, di competenza regionale, quindi senza gravare sul bilancio comunalei".

Per Marzialetti "L’opera prevede la demolizione del solaio esistente, divenuto pericoloso a causa del degrado del calcestruzzo, e la sua sostituzione con un nuovo solaio prefabbricato, privo di appoggi intermedi e collocato a una quota superiore rispetto all’attuale. Questi lavori consentiranno di allineare la nuova struttura al livello del marciapiede del lungomare, migliorandone l’accessibilità e l’integrazione con il contesto urbano. Per la realizzazione dell’opera verrà adottata una tecnica di montaggio che, tra l’altro, faciliterà le future operazioni di manutenzione. Il nuovo solaio, infatti, sarà sollevabile anche con gru di uso ordinario, rendendo più semplice qualsiasi intervento". Il termine dei lavori è previsto entro tre mesi, con consegna 7alla fine di maggio 2025: "Quest’opera migliorerà la sicurezza idraulica del fosso Petronilla, la stabilità strutturale dell’area e il decoro urbano del lungomare". L’assessore ha poi rivolto un ringraziamento all’ingegnere Vincenzo Marzialetti e al Genio Civile regionale "per la professionalità dimostrata".

Silvio Sebastiani