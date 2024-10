Al via la rassegna concertistica del Circolo di Ave, omaggio a Fauré

A Palazzo Brancadoro prenderà il via domani in anteprima la stagione concertistica del Circolo di Ave, di cui è presidente Anna Danielli, con il patrocinio del Comune. Protagonista dell’anteprima sarà l’Ensemble Brancadoro, che riunisce alcuni dei migliori artisti del panorama musicale marchigiano, tra i quali Giorgia Cardelli (violino), Fabio Cappella (viola), Alessandro Culiani (violoncello) e Davide Martelli (pianoforte). "Con questa anteprima si apre ufficialmente la stagione del Circolo di Ave che anche per questa edizione si preannuncia di alta qualità – ha detto l’Assessore alla cultura Micol Lanzidei - con un ricco calendario che vede interpreti di grande fama che onoreranno la Città di Fermo con il lo talento e la loro musica sia a Palazzo Brancadoro che al Teatro dell’Aquila con concerti di musica classica di livello e per questo il grazie va al Circolo ed a Anna e Paola Danielli per il programma di questa stagione". Un programma ricco quello che andrà in scena nella magnifica cornice di Palazzo Brancadoro, interamente dedicato al genio di Gabriel Fauré in occasione del centenario della sua scomparsa, che approfondisce un genere, quello della musica da camera, che riveste un’importanza considerevole nel catalogo delle opere del compositore francese. La serata proporrà al pubblico un excursus musicale tra alcune delle straordinarie composizioni nate dalla grande inventiva armonica e melodica del compositore francese. Dal 30 novembre al 10 maggio 2025, otto entusiasmanti appuntamenti porteranno a Fermo, tra Palazzo Brancadoro e il Teatro dell’Aquila, in molti casi per la prima volta in assoluto, alcuni dei più grandi interpreti del repertorio musicale classico e del nostro tempo, attivi sulla scena concertistica internazionale. Il Circolo culturale fondato da Anna e Paola Danielli in nome della comune passione per la musica, e in ricordo della loro nonna, Ave, pianista di formazione, continua a diffondere e a valorizzare l’esperienza intimistica del concerto di musica da camera, durante il quale lo spettatore assorbe da vicino il respiro dell’esibizione musicale, in un luogo che, fino a pochi anni fa, non era mai stato aperto al pubblico: Palazzo Brancadoro. Per ulteriori informazioni 335 471693; info@ilcircolodiave.it.