Alberi pericolanti, ennesimo crollo

Il problema della caduta di alberi e rami in mezzo alla strada, specie in autunno e inverno, rappresenta una questione su cui il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ torna a riflettere. Ieri mattina lungo la strada provinciale 37 maceratese, nel tratto che collega il capoluogo a Piane di Montegiorgio è caduto un albero, fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose, il fatto però ha risollevato una questione portata in Consiglio comunale a Montegiorgio qualche mese fa. "E’ stato un cittadino a segnalarmi la situazione – spiega il capogruppo di minoranza Claudio Ferracuti – mi sono recato sul posto, ho trovato all’opera vigili del fuoco e carabinieri impegnati a rimettere in sicurezza la strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni, ma parliamo di una strada molto transitata e il rischio di creare un incidente serio esiste. Quello accaduto lungo la provinciale 37 però non è un episodio isolato, anzi al contrario parliamo di una situazione piuttosto generalizzata. Siamo all’inizio dell’autunno e le precipitazioni e i venti invernali potrebbero creare ben altri problemi". Il gruppo di minoranza, già diversi mesi fa aveva protocollato e discusso in Consiglio comunale una interrogazione chiedendo una mappatura della piante malate del territorio a cui sarebbe dovuto seguire un piano per la rimozione degli alberi ritenuti pericolosi .

"In Consiglio comunale segnalammo la strada provinciale 37 ma anche la provinciale 52 in direzione di Monte Vidon Corrado – continua Ferracuti – ma nel corso dei mesi ci sono state segnalate piante pericolose anche in altre zone e strade comunali. Alberi malati che è facile riconoscere perché secchi, altri stretti da una fitta coltre di edera, altri ancora molto inclinati al limite della sicurezza. Alberi che rappresentano un reale pericolo per la viabilità. Torniamo a sollecitare l’Amministrazione ad effettuare dei sopralluoghi, stabilire una mappa e provvedere ad un piano di rimozione delle piante pericolose. Siamo disponibili ad un confronto per elencare le piante già segnalate dai cittadini". Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini aveva precisato che l’Amministrazione ogni anno inserisce nel bilancio un budget destinato a questo servizio, provvedendo a stralci a rimuovere situazioni di pericolo, ma le risorse risultano comunque insufficienti a coprire la fitta rete viaria montegiorgese.

Alessio Carassai