Le associazioni Texere e Iom istituto oncologico marchigiano, presentano il convegno ‘Alimentazione e salute, un possibile equilibrio’, un’importante occasione di confronto, con ingresso gratuito, per sensibilizzazione e approfondire il tema dell’alimentazione legata alla salute. L’evento si terrà domani 20 dicembre al Teatro dell’Aquila, sarà presentato nella mattinata da Silvia Remoli e prevede una sessione mattutina dedicata alle scuole e una sessione pomeridiana rivolta ad un pubblico eterogeneo. Al mattino parteciperanno Anna Maria Calcagni presidente dell’ordine dei medici che spiegherà ‘Quando l’alimentazione può dirsi corretta’, Monaldo Caferri, pediatra, che interverrà sulla dieta mediterranea. A seguire gli elaborati di alcune scuole primarie e secondarie del fermano che parteciperanno all’evento. Ci saranno le testimonianze degli sportivi Michele Massa, atleta paraolimpico e Carlo Macchini, atleta olimpico. Quindi Liuva Capezzani che tratterà il tema ‘Barriere e facilitazioni psicologiche nell’adozione di sane abitudini alimentari’, a seguire Lucia Callarà e Sara Sacchini parleranno delle emozioni a tavola. Conclude la mattinata Angelo Serri Direttore di Tipicità. Il pomeriggio verterà sul tema della Longevità in salute, modera Nadia Storti già direttore dell’Asur Marche. Interverranno Lando Siliquini su ‘Alimentazione e prevenzione alleati della salute’, Patrizia Iacopini, sul delicato tema dei ‘Disturbi alimentari nei giovani’, Paola Pantanetti approfondirà invece il legame tra ‘Alimentazione e malattie metaboliche’, Alessandra Merizzi interverrà su ‘Relazione con il cibo e sane abitudini alimentari over 60’, concludono, Mirko Pistelli e Rossana Berardi con la riflessione su ‘Ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura dei tumori’.