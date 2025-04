Allianz Milano vince contro Yuasa Battery al PalaSavelli: 3-0

Yuasa Battery

0

Allianz Milano

3

YUASA BATTERY: Zhukouski, Antonov 11, Cubito 6, Vecchi, Bardarov, Demyanenko (L2), Mattei 9, Comparoni, Petkovic 12, Marchiani, Romiti, Cvanciger, Tatarov 8, Marchisio (L1) All. Ortenzi

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 12, Staforini (L2), Larizza, Zonta, Catania, Reggers 22, Barotto, Piano, Schnitzer 7, Gardini, Otsuka, Porro 2, Luati 9, Caneschi 6 All. Piazza

Arbitro: Serafin – Saltalippi

Parziali: 21-25 (30’), 21-25 (27’), 23-25 (29’)

L’ultima della Yuasa al PalaSavelli vede il successo di Milano che spicca il volo in classifica. Yuasa che prova a tenere testa e gestisce anche bene le prime parti dei set ma Milano trova turni importanti al servizio, un muro efficace e soprattutto un attacco che gira al meglio. Yuasa bene con i centrali ma che in banda fa fatica notevolmente a trovare continuità ed efficacia. Varia ancora coach Ortenzi con Cubito al centro in coppia con Mattei, Marchiani in diagonale con Petkovic. E’ un ottimo inizio per la Yuasa che va subito avanti e gestisce al meglio la situazione. Un vantaggio che i ragazzi di Ortenzi potrebbero anche allungare ma perdono alcune occasioni break senza piazzare l’allungo pesante. Milano è sempre li e piazza un sorpasso sul 17-18 grazie al servizio che torna a spingere come di solito. Yuasa che concede troppo in attacco e soprattutto con un Petkovic che non incide (un solo punto nel set) e Milano si impone 21-25.

Nel secondo set subito a spingere Milano in battuta e ricostruzione, con Grotta immediatamente ad inseguire. Strepitoso Reggers che piazza un 75% e 10 punti in un secondo set praticamente perfetto. Grotta torna ad avvicinarsi nella fase centrale del parziale ma alla lunga Milano (68% in attacco di squadra) trova le soluzioni migliori, compresi 5 muri punto, per imporsi ancora 21-25.

Terzo parziale decisamente più equilibrato con le due squadre che viaggiano sempre appaiate. Grotta prende qualche parziale quando il servizio porta degli ace (vedi Tatarov) oppure riesce a tenere lontano da rete un Porro che fa viaggiare magnificamente la palla. Non mancano diversi errori su entrambi i fronti e si arriva al rush finale. Ancora il servizio di Milano mette in difficoltà Grotta che concedere due match point sul 22-24. alla fine è 23-25 con la Yuasa che non riesce a contrattaccare e Kazyiski che chiude la gara. Alla fine grandi applausi dal proprio pubblico per Marchiani e compagni in questa ultima stagionale in casa.

Roberto Cruciani