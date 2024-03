Alunni di successo, mentori per il futuro: la strada dei giovani manager

Confindustria Fermo, la Fondazione Carifermo e l’associazione degli ex allievi del Montani hanno organizzato un ciclo di incontri dal titolo "Alunni di successo, mentori per il futuro". L’obiettivo del progetto è quello di fornire "Pillole formative per far crescere giovani manager". Nella sede di Confindustria Fermo hanno dato vita ad un confronto particolarmente costruttivo giovani imprenditori, consulenti, professionisti e bancari; tra i relatori, scelti per questo primo incontro, il professor Pietro Alessandrini (docente di Politica economica) e il dottore Renzo Libenzi, Ceo del Gruppo Loccioni. "Per questo primo incontro – spiega il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani – ci siamo rivolti ai giovani, a chi fa impresa e a chi dell’azienda sarà presto il riferimento. Ma è un percorso in cui vogliamo coinvolgere tutti coloro che desiderano capire e conoscere le possibili opportunità e il modo con cui cercare di raggiungerle. E questo lo facciamo mettendo a disposizione professionisti di alto livello che hanno qualcosa da trasmettere e da insegnare". Durante l’incontro il professor Alessandrini ha parlato degli scenari economici e delle possibili evoluzioni a livello regionale, nazionale e internazionale, suggerendo alcune azioni funzionali a crescere nel breve e lungo periodo. Un altro aspetto cardine della gestione aziendale lo ha affrontato Libenzi che ha parlato di strategie, di processi e valorizzazione del capitale umano. "Quando hai la fortuna di trovare due docenti così preparati e coinvolgenti capisci che sei sulla strada giusta. Gli ex Allievi – ha ripreso il presidente dell’associazione Carlo Labbrozzi – hanno come fine l’arricchimento culturale ed economico del territorio di cui l’istituto è un perno, per riuscirci ogni risorsa deve essere coinvolta e al meglio indirizzata". Pensiero condiviso da Confindustria "Noi dobbiamo cercare di fornire conoscenza e servizi". Le ‘pillole informative’ possono essere uno strumento dinamico".

Vittorio Bellagamba