"Amministrazione Vesprini confusionaria"

"Dopo due anni di governo della città per quanto tempo ancora il sindaco Valerio Vesprini continuerà a scaricare le responsabilità sulle amministrazioni precedenti, anziché assumersi le proprie?", secondo la vice-segretaria del Pd di Porto San Giorgio, Roberta Bonanno un comportamento arrogante quello di Vesprini che tenterebbe di svilire l’immagine di chi lo ha preceduto per cercare di far emergere la propria. Bonanno lo ha dichiarato nella conferenza stampa convocata dal segretario cittadino dei dem, Michele Amurri all’aperto, in piazza 25 aprile: "L’attuale primo cittadino - prosegue la vice segretaria - che tanto critica l’operato di Loira fa finta di non ricordare che ha amministrato insieme a lui per 9 anni e misconosce che tutti i provvedimenti in attuazione negli ultimi 2 anni sono la prosecuzione di quelli impostati dalla passata amministrazione comunale", Michele Amurri ha convocato la conferenza stampa in piazza 25 aprile perché è a ridosso del lungomare sud, per il quale sono in corso i lavori di riqualificazione, e del filare delle tamerici "I lavori – dice il segretario – procedono con estrema lentezza e pare che si stia riproduce lo stile del vecchio lungomare contrariamente a quanto stabilito dal progetto. Ma veglieremo perché ciò non accada. In merito alle tamerici il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza debbono solo vergognarsi di averne deciso l’eliminazione. In questi giorni i social sono pieni di affermazioni di contrarietà al taglio di quelle piante con minacce anche di ricordarselo alle elezioni comunali. Da ultimo il consigliere Christian De Luna accenna al fatto che l’amministrazione è molto in ritardo nella predisposizione del piano estivo per la sicurezza e la gente ha paura di uscire la sera anche solo fare due passi e a prendere una boccata d’aria, Molto in ritardo poi nel rifacimento del PRG dato che quello vigente è vecchio di 30 anni ed ha bisogno di essere aggiornato, In ritardo an che nella preparazione della programmazione estiva degli eventi, Ed è strano che non abbia approntato già qualcosa in un settore, a cui tiene molto e che in genere le riesce meglio". La chiosa di Amurri: "L’amministrazione Vesprini da quello che abbiamo avuto modo di verificare vive alla giornata, è confusionaria, chiusa in sé stessa ostile al confronto, arrogante".

Silvio Sebastiani