Ancora caos a Lido Tre Archi. Occupazione abusiva e droga

Nel corso di un controllo, a seguito di una segnalazione in via Paleotti a Lido Tre Archi per un’occupazione abusiva, la polizia ha accertato che ignoti avevano effettivamente scardinato la porta blindata e avevano bivaccato all’interno. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica per esperire i dovuti rilievi per l’individuazione dei responsabili e, subito dopo, è giunta la proprietaria dell’appartamento che, con l’ausilio di un fabbro, lo ha messo in sicurezza. Giunti all’ingresso del condominio, i cani antidroga della Guardia di Finanza hanno fiutato della sostanza stupefacente. Entrambi i conduttori dei cinofili hanno seguito i due cani che li portati vicino ad una cassetta postale. Vista l’insistenza nel segnalare tale cassetta, i poliziotti l’hanno aperta e hanno rinvenuto 8 palline termosaldate di eroina, 6 palline di cocaina e 4 stecche di hascisc. A quel punto, gli agenti hanno deciso di suonare al campanello dell’appartamento a cui corrispondeva la cassetta postale e, aperta la porta, sono stati identificati due 20enni tunisini con numerosi precedenti anche per droga. Uno dei due aveva nel proprio marsupio altra sostanza stupefacente preparata nello stesso modo. Entrambi quindi, sono stati denunciati alla Procura delle Repubblica di Fermo, sanzionati amministrativamente con l’allontanamento dal quartiere di Lido Tre Archi per 48 ore. Il giorno seguente, i servizi straordinari sono proseguiti e i poliziotti sono ritornati presso la stessa abitazione e hanno ritrovato uno dei due nordafricani, con un’altra stecca di hascisc. Nel corso dei controlli sono state più di 200 le persone identificate e 85 le autovetture sottoposte a verifica nell’ultimo fine settimana. Nella serata, intorno alle 23, gli uomini della squadra volanti della questura, hanno notato un uomo all’interno di un’auto parcheggiata in modo anomalo in contrada San Lorenzo, a Fermo. I poliziotti, durante l’inversione di marcia per procedere al controllo, hanno visto la vettura ripartire velocemente e malgrado la sirena e il lampeggiante attivati dall’auto di servizio, il mezzo ha proseguito la fuga gettando dal finestrino una bottiglia di birra e, incurante degli incroci, ha effettuato manovre spericolate e pericolose per la circolazione stradale. Dopo aver superato la zona Crocifisso, gli agenti sono riusciti a fermare la folle corsa dell’auto in contrada Storno. Il conducente, un fermano 40enne senza patente, è stato sanzionato per tutte le violazioni commesse. Nella notte, poco dopo le 2.30, la sala operativa della questura ha ricevuto diverse chiamate per segnalare una donna che stava danneggiando alcuni veicoli parcheggiati in piazza del Popolo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato una 45enne fermana ubriaca.

