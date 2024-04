‘Area Bike’ pronta, l’inaugurazione rinviata a causa del maltempo

E’ stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo l’inaugurazione della nuovissima ‘Area Bike’ di Amandola. Si sarebbe dovuta tenere ieri la cerimonia e la successiva manifestazione di promozione per ragazzi su mountain bike, ma le condizioni meteo hanno impedito la cerimonia, la festa però è solo rinviata. C’era grande attesa per l’inaugurazione dell’Area Bike, unica nell’area montana dei Sibillini, che ancor prima dell’apertura, aveva catturato la curiosità e attenzione di tanti appassionati delle due ruote. Grazie a un finanziamento Comunale di 75.000 euro, è stata realizzata sulla collina in località Laurenzi, non molto distante dal cimitero comunale di Amandola, un percorso attrezzato per mountain bike che si è sviluppato su una superficie di 8.300 metri quadrati. "I lavori erano ultimati e c’era grande attesa – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – ma il freddo e le condizioni meteo che hanno reso impraticabile il percorso, hanno impedito l’inaugurazione, ma soprattutto la manifestazione che sarebbe seguita. Ci riproveremo all’inizio di maggio. La nuova Area Bike è stata dotata anche di bagni e di alcuni servizi per rendere più semplice la fruizione dell’impianto. Vista che non esiste nella zona un impianto di questo tipo, è stato notato subito un certo interesse da parte degli appassionati e di questo dobbiamo ringraziare il Bici Club Sibillini, che ha avuto l’intuizione. La nuova Area Bike, una volta inaugurata sarà data in gestione all’associazione per svolgere attività di promozione, ospitare gare, insomma sarà un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike". Il tracciato diverrà sicuramente anche un luogo d’incontro per tanti giovani di tutta l’area montana, anche in passato il Bici Club Sibillini, ha organizzato sessione di prove tecniche di abilità per i più piccoli, un modo per avviare i giovani alla pratica di mountain bike in modo sicuro, oltre ad offrire occasioni di socialità. A questo si aggiungeranno sicuramente anche prospettive interessanti per la promozione di eventi sportivi e del turismo.

Alessio Carassai