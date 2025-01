Asilo nido a San Claudio. Ad aprile la fine dei lavori

Pare già di sentirle le voci dei bimbi che cresceranno nel nuovo asilo di San Claudio, saranno 32 i piccoli da zero a tre anni che potranno giocare e imparare cose tra queste mura sicure, sismicamente adeguate, calde e accoglienti. Dovrebbero concludersi il prossimo aprile i lavori per la struttura realizzata in legno dalla ditta Subissati, interna al comune la progettazione, con il dirigente Alessandro Paccapelo che spiega come ci abbiano lavorato Marika Frizzo e Paola Malvestiti e tutta la squadra dei lavori pubblici. Un investimento di un milione e 500 mila euro, 250 mila sono fondi comunali, per 32 posti totali, di cui 6 per bimbi appena nati. C’è il parco, c’è un albero prezioso, una quercia secolare da proteggere assolutamente, e la struttura è stata sistemata tutto intorno, ci sono gli spazi per giocare, per dormire, per mangiare. E ci sono gli uffici e la lavanderia, tutto su 420 metri quadrati, con vista sui Sibillini e sulla Valle del Tenna.

"E’ bellissimo avere qui un intero polo didattico che va dall’infanzia a tutta la primaria, spiega il sindaco Paolo Calcinaro, teniamo qui i bambini da 0 a 11 anni e intanto diamo un servizio di qualità alle famiglie. Una nuova realtà che offrirà ai bambini un luogo sicuro, stimolante e accogliente, realizzato nel rispetto dell’ambiente. La struttura è bella, moderna e funzionale, ovviamente tutta su un piano, ed è davvero un segnale di grande efficienza da parte dell’ufficio essere riusciti a intercettare i fondi Pnrr per gli asili nido, nel 2022, ed essere arrivati praticamente alla fine dei lavori, già ad aprile 2025".

Ad aprile saranno acquistati gli arredi, poi ci sarà da fare la gara per la gestione da affidare ad una cooperativa educativa, per settembre si spera di poter offrire questa possibilità alle famiglie fermane, molte delle quali non sono riuscite ad entrare nell’apprezzatissimo asilo nido comunale di Santa Caterina. "Gli interni, spiega il dirigente Paccapelo, sono stati progettati per favorire lo sviluppo e l’apprendimento dei più piccoli, con spazi polivalenti per il riposo, aree gioco attrezzate, angoli dedicati alla creatività e alla lettura. Niente è stato lasciato al caso, è davvero un modello costruttivo di grande qualità, interamente in legno, realizzato in tempi rapidissimi e senza intoppi dalla ditta marchigiana Subissati, seria e affidabile, cui ci siamo affidati".

a.m.