Asilo nido, cimitero e belvedere: a Petritoli è tempo di cantieri

"Imponenti interventi pubblici destinati a cambiare il volto del paese". Così, il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, descrive le più importanti opere pubbliche in corso e di imminente avvio, realizzabili con un investimento complessivo di quasi 5 milioni. Nel rispetto del cronoprogramma dei lavori iniziati a febbraio 2024, prosegue la costruzione dell’asilo nido, sorto nell’area vicina al plesso scolastico, tra via Carducci e via Foscolo. Circa un milione di euro, è l’entità dell’investimento da fondi Pnrr per l’opera finalizzata a potenziare il servizio alla comunità. "Stiamo lavorando ad una modifica progettuale esterna all’asilo – dice Pezzani – mentre il termine dei lavori è previsto per giugno, così da accogliere i bimbi in settembre".

Di imminente avvio, sono i lavori per la realizzazione del Belvedere, nella zona che collega l’ufficio turistico all’ingresso dei muraglioni. L’opera prevede un costo di 700mila euro finanziati dal fondo dissesto idrogeologico. "Un progetto che ci rende fieri – aggiunge il sindaco – perché consapevoli di aver trascurato quest’area per molto tempo, mentre ora verranno realizzati lavori di riqualificazione idrogeologica ed estetica".

In fase di ultimazione del progetto esecutivo, è invece l’atteso progetto di restauro e riqualificazione della chiesa di Santa Maria ad Martires, bene storico di elevato pregio, il cui ripristino è stato finanziato per un milione e 600mila euro, provenienti da fondo post sisma. "Siamo in attesa dell’autorizzazione da parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione – spiega il sindaco – per poi partire con i lavori entro l’estate. Realizzare quest’opera è un grande traguardo per l’amministrazione e per i petritolesi".

In fase di progetto esecutivo, anche la riqualificazione strutturale del cimitero monumentale. L’intervento costerà un milione 200mila euro, finanziati anche questi dal fondo sisma, e prenderà inizio entro l’anno in corso.

Paola Pieragostini