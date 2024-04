Assemblea pubblica per la pace

Il coordinamento di 21 associazioni cittadine e interprovinciali ‘Nativa’ organizza per domani, (ore 15,30) in Piazza Garibaldi, un’assemblea per la pace, per ribadire il rifiuto di qualsiasi istanza che veda la guerra come risoluzione di conflitti tra gli Stati. Un pomeriggio in cui esponenti locali di differenti comunità religiose, protestanti, sikh, buddisti, musulmani, evangelici, ortodossi, cattolici, induisti, cristiani ma anche agnostici, laici, atei, gruppi e associazioni che operano per promuovere una civile convivenza e inclusione, si ritroveranno per dire, tutti insieme, ‘Cessate il fuoco’. Un’occasione per manifestare con le parole, la poesia, le preghiere, la musica, l’importanza di far crescere e mantenere viva una cultura di pace. Ci sarà una raccolta fondi pro Croce Rossa palestinese per essere di supporto a una popolazione stremata dalla guerra.