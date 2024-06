Assemblea pubblica sulla centrale a biometano

Ancora un’assemblea pubblica per discutere della possibilità della realizzazione di una centrale e biometano. Appuntamento questa sera, alle ore 21.15 presso il Centro Sociale San Marco, il Partito Democratico e i suoi amministratori si riuniranno in un’assemblea aperta alla cittadinanza per discutere della possibile costruzione di una centrale a biometano. " Questo progetto, di natura privata, non sembra apportare benefici allo sviluppo dell’area né alla qualità della vita dei residenti. Inoltre, vista la sua posizione, coinvolgerà anche i comuni limitrofi di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano", spiegano dal Pd, "Un aspetto preoccupante di questa vicenda è che, di questo progetto, nessuno sapeva nulla. Grazie ai residenti che hanno sollevato la questione, nel timore, legittimo, di poter subire le conseguenze negative della costruzione della centrale, è stato possibile aprire un dibattito". Della questione si è interessato anche il consigliere regionale dem Fabrizio Cesetti che ha presentato una mozione, il Partito Democratico intende mantenere alta l’attenzione sull’opera, "promuovendo un dialogo continuo con tutta la cittadinanza. L’assemblea di stasera sarà un’occasione importante per discutere delle implicazioni del progetto e per raccogliere le opinioni dei residenti di Fermo e dei comuni interessati, garantendo che le preoccupazioni della comunità vengano adeguatamente rappresentate e ascoltate".