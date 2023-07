Ausiliario del traffico lo multa: lui lo insulta e gli tira un pugno

Fermo, 12 luglio 2023 – Quando ha visto quell’ausiliario del traffico, che a suo avviso lo stava multando ingiustamente, è andato su tutte le furie e ha iniziato a minacciarlo fino a colpirlo con un violento pugno che lo ha fatto caracollare a terra.

E’ accaduto a Porto San Giorgio e nei guai è finito l’autore dell’aggressione, un uomo del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri locali, infatti, hanno denunciato il sangiorgese a conclusione di una serie di accertamenti avviati in seguito a una querela formale presentata da un ausiliario del traffico, che aveva raccontato come avesse rilevato una violazione al codice della strada commessa da un residente già noto alle autorità per pregressi precedenti. Nel dettaglio, il pregiudicato sangiorgese, accortosi che il vigile stava compilando un verbale di sanzione per un’infrazione al codice della strada, ha reagito con violenza verbale e fisica: ha iniziato a inveire, aggredire e minacciare l’ausiliario al traffico, offendendolo e colpendolo con un pugno al collo, causandone la caduta a terra e procurandogli lesioni che richiederanno un periodo di convalescenza di almeno dieci giorni.

Il sangiorgese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri di Porto San Giorgio hanno colto l’occasione per esprimere la propria ferma condanna verso qualsiasi forma di violenza e aggressione nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine e del personale che svolge servizi di pubblica utilità.