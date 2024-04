Azzurra Lo Pipero: "Così ho interpretato Neve"

Azzurra Lo Pipero è una ragazza che frequenta il nostro istituto, il Da Vinci Ungaretti nella sede di Torre di Palme, ma da qualche settimana per tutti è Neve, il nome della protagonista che dà il titolo al film uscito di recente al cinema, che sta riscuotendo grande successo di pubblico. La nostra classe ha conosciuto Azzurra all’anteprima del film, ed abbiamo pensato di intervistarla con l’obiettivo di inserire l’intervista nel progetto del campionato di giornalismo. Azzurra è stata veramente cortese e disponibile con noi. Infatti nonostante i suoi impegni fatti di lezioni e incontri con il pubblico, ha trovato tempo per noi e vogliamo condividere con i lettori alcune sue risposte alle nostre curiosità.

Azzurra, interpretare il personaggio di Neve ti ha cambiata?

"Se parliamo di me come persona no, ma nell’ambito della recitazione sì, perché in questo mondo ogni esperienza è un’ opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Recitare con Simone Riccioni è stata una grande occasione".

Ora che sei diventata un’attrice di un certo successo, come è cambiato il rapporto tra te e i tuoi compagni di scuola?

"Con i miei compagni non é cambiato assolutamente nulla. Le mie migliori amiche, Giulia e Agnese, sono molto fiere di me, come giusto che sia in un bel rapporto di amicizia, infatti se anche loro ottengono risultati e soddisfazioni io sono la prima a festeggiare per loro!"

Quali sacrifici hai dovuto fare per arrivare fino a qui?

"Ho rinunciato a moltissime uscite con le amiche, infatti quest’estate mentre tutti erano al mare a divertirsi, io ero in camera a studiare il copione di Neve". Qualcuno di noi, dopo la visione del film, ha ipotizzato Neve 2. Secondo te ci sarà un sequel del film?

"Quello che so con certezza è che per fare un sequel di qualsiasi film, il primo deve andare bene, quindi dite a tutti i vostri amici, a nome mio, di portare genitori, nonni e zii al cinema".

Hai ricevuto proposte per recitare in altri film?

"Le proposte si ottengono facendo tanti provini e io ad oggi ne ho fatto uno per un film internazionale in lingua inglese, in cui sono arrivata seconda. In realtà sto girando un provino per un altro film, staremo a vedere. Di certo recitare mi piace molto, quindi spero di non fermarmi qui". L’augurio che facciamo ad Azzurra è proprio quello di continuare a realizzare i suoi sogni e la ringraziamo per averci dimostrato con la sua esperienza che, come diceva Disney, "Se puoi sognarlo, puoi farlo", anche se sei molto giovane e se abiti in un piccolo angolo delle Marche.

Classe I C