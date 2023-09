Morto in piscina a Cervia a 43 anni: era arrivato in vacanza con la famiglia

Montegranaro (Fermo), 8 settembre 2023 -E’ ancora tempo di lacrime amare, a Montegranaro dove la devastante catena di decessi improvvisi di giovani concittadini non accenna a fermarsi. Ieri sera, è venuto a mancare Baldovino Botticelli, 43 enne, deceduto pare per annegamento (ma gli accertamenti sono ancora in corso) mentre si trovava in piscina, in una struttura ricettiva a Cervia, insieme alla moglie e alla sua bimba di 7 anni.

Una famigliola che si era regalata qualche giorno di vacanza. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che Baldovino possa aver ingoiato dell’acqua, perdendo i sensi dopodiché è sopraggiunto il decesso. Dalle poche notizie trapelate, pare che il giovane babbo, intorno alle 18,30 di ieri, stesse in piscina insieme alla sua bambina e che, a un certo punto, l’ha aiutata a uscire dall’acqua, mentre lui sarebbe rimasto ancora per un po’. E invece, è accaduto l’impensabile e ogni soccorso è risultato inutile. I familiari di Montegranaro, sono stati immediatamente avvertiti e si sono precipitati a Cervia, accanto alla moglie di Baldovino e alla piccolina, straziate, devastate dal tragico epilogo di una vacanza. Sono state anche avviate le operazioni per il rientro della salma, momentaneamente sistemata all’obitorio. E’ una morte che, ancora una volta, ha toccato il cuore di tutti in città, perché Baldovino oltre ad essere molto conosciuto, amato per il suo carattere estroverso, era figlio del compianto Livio Botticelli, a soli 71 anni, storico amministratore locale scomparso qualche anno fa, e fratello di Boris, tragicamente deceduto ancora prima, in un incidente con la moto, lungo la provinciale Fermana Sud. il triste commiato del sindaco Endrio Ubaldi, legato anche da parentela ai Botticelli.