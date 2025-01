Befana ed eventi per nonni e nipoti

A Grottazzolina domenica 5 gennaio un doppio appuntamento rivolto alla comunità. Alle 15 presso i giardini pubblici all’ingresso del paese prenderà il via ‘Arriva la Befana’, i bambini e le famiglie si ritroveranno per accogliere la simpatica vecchina che consegnerà doni ai bambini presenti e animerà il pomeriggio. A seguire presso il Centro anziani di Grottazzolina si terrà ‘Nonni e Nipoti giocano insieme’, una speciale tombolata animata in cui si metteranno a confronto le generazioni del paese. Una bella occasione per trascorrere qualche ora insieme rinsaldare i rapporti della comunità nel nome della tradizione. L’iniziativa è stata organizzata e promossa grazie alla collaborazione fra il Centro anziani e la biblioteca del paese.

a.c.