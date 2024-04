Bragagnolo: "Unanimità in consiglio. Stiamo andando nella giusta direzione"

"Il consiglio comunale di martedì si è concluso con un fatto di grande rilevanza politica per la nostra città che ritengo giusto sottolineare: tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità" questo l’intervento del presidente del consiglio comunale Fabio Bragagnolo. "Un segnale forte e positivo, una valida attestazione che scelte politiche e i risultati ottenuti dalla Giunta Vesprini sono in linea con le esigenze e le aspettative della cittadinanza e che l’azione intrapresa sta andando nella giusta direzione. A tal proposito desidero ringraziare l’opposizione per il supporto dimostrato sostenendo le decisioni di questa maggioranza per il bene della città. I punti discussi in Consiglio hanno toccato temi di fondamentale importanza per il presente e il futuro di Porto San Giorgio. Tra di essi, di particolare rilievo la scelta politica dell’affidamento della gestione – prosegue – dell’impianto di erogazione del carburante del porto alla società Sgds Multiservizi e l’iscrizione nel bilancio comunale di 700 mila euro a fondo perduto, risultato ottenuto grazie alla partecipazione al bando nazionale “Sport e periferie” e destinati all’efficientamento energetico del palazzetto dello sport. In poco più di un anno e mezzo, dunque, i risultati portati a casa da questa amministrazione sono concreti e tangibili. Con riferimento all’affidamento ‘in house’ del gestione del rifornimento di carburante dell’area portuale, invece, siamo di fronte ad una precisa scelta politica che rompe con il passato e punta ad una gestione più efficiente e remunerativa dell’impianto nell’interesse della collettività. Una decisione assunta in maniera responsabile, dopo un delicato riassetto organizzativo della Sgds Multiservizi e aver duramente lavorato per superare alcune delle difficoltà riscontrate nel settore del patrimonio".