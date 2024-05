Buche e taglio delle piante. Diverse situazioni critiche sulle strade della Valtenna

Piogge abbondanti e sole, le strade provinciali e comunali in tutta la media e alta Valtenna sono divenute pericolose, i residenti chiedono interventi di manutenzione e sfalcio dell’erba. Già alla fine dell’invernata molte strade presentavano i segni di usura con buche e avvallamenti, nelle ultime settimane a causa delle piogge insistenti si sono aperte molte buche che oltre ad essere pericolose possono danneggiare anche i mezzi in transito, in alcuni casi alcune auto per evitare le buche effettuano zigzag lungo la strada. Inoltre anche la vegetazione cresciuta rigogliosa a bordo strada riduce la larghezza della carreggiata creando condizioni di pericolo per la viabilità, ma anche per i pedoni. "Mi faccio portavoce di diverse segnalazioni che sono arrivate da diverse zone del territorio – spiega Simone Carducci – alcuni residenti che lavorano in prossimità della Metaltex mi dicono che la vegetazioni ha ridotto la visibilità in prossimità dell’incrocio fra via Mattei e via Morandi a Piane di Montegiorgio e si rischia ogni giorno un incidente. Ma ci sono altre situazioni di pericolo. E’ urgente intervenire per la pulizia e lo sfalcio dell’erba".