A14, cantieri e disagi. Ennesimo incidente con code e feriti: schianto tra auto e tir

Ancora un incidente e ancora un tamponamento sull’autostrada A 14, carreggiata nord e questa volta in territorio di Campofilone. Vi sono rimate coinvolte due autovetture ed un autotreno. Alcuni passeggeri sono rimasti lievemente contusi. Un conducente ha riportato danni più consistenti ma si è fatto medicare sul posto. Il sinistro è accaduto al chilometro 291 a poche centinaia di metri dall’area di servizio Piceno est, intorno alle ore 17,15. Scattata la richiesta di soccorso, sul posto sono giunte le pattuglie della polizia autostradale sottosezione di Porto San Giorgio che si sono occupate dei rilievi tecnici e della viabilità, unitamente a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, temendo che qualche passeggero fosse rimasto incastrato negli abitacoli dei mezzi coinvolti nel tamponamento a catena e anche per mettere in sicurezza le auto incidentate: una Fiat Punto ed un Suv dell’Audi.

Per soccorrere gli automobilisti, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto arrivare le ambulanze della potes del Madonna del Soccorso di San Benedetto. Alcuni passeggeri lamentavano contusioni a seguito del violento impatto, ma nulla di serio. Un automobilista, invece, è stato affidato alle cure dei sanitari poiché aveva anche alcune ferite che sono state medicate a bordo dell’ambulanza, ma poi l’uomo ha rifiutato il trasporto all’ospedale, dove sarebbe stato sottoposto ad accertamenti. A seguito dell’incidente, sulla carreggiata nord, che non è stata mai completamente chiusa, si sono formate code chilometriche. La polizia ha dovuto bloccare il transito solo nel momento in cui i sanitari stavano eseguendo i controlli delle persone che viaggiavano a bordo delle due auto e nel momento in cui sono stati eseguiti i rilievi. A seguire la viabilità è ripresa a scorrere lentamente, con il personale della società Autostrade per l’Italia e dell’Aci impegnato a rimuovere i mezzi incidentati. Verso le ore 19 la situazione si è praticamente normalizzata. Il tratto autostradale compreso fra San Benedetto è Pedaso si conferma ogni giorno il più critico di tutta la Bologna – Taranto.