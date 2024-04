Bullismo e cyberbullismo, ecco come difendersi. C’è sempre chi può aiutarci a risolvere i problemi

Nel corso degli anni, il bullismo ha assunto nuove forme, trovando terreno fertile soprattutto sui social media, che rappresentano un ambiente frequentato da molti ragazzi. Questa trasformazione è avvenuta perché alcune persone credono che insultare o deridere gli altri da dietro uno schermo li renda anonimi, ma in realtà non è così. Le aggressioni da cyberbullismo avvengono attraverso canali digitali, con insulti pesanti che possono portare la vittima al suicidio. Il cyberbullismo si distingue dal bullismo tradizionale per la sua portata e pericolosità. Mentre il bullismo tradizionale è spesso circoscritto a contesti specifici come scuole o quartieri, il cyberbullismo può coinvolgere un vasto pubblico online. Come consiglia la questura di Fermo, la vittima non deve rimanere in silenzio ma trovare il coraggio di parlarne con una persona di fiducia che può essere un genitore, un insegnante o un amico.

Parlando della situazione, si può ricevere il supporto necessario per affrontare il problema e trovare soluzioni concrete. Inoltre, è essenziale denunciare il cyberbullismo alle autorità competenti.

Classe II E