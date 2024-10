Cade da cavallo e l’animale lo colpisce con un calcio: grave 75enne

Cade da cavallo e la domenica di svago si trasforma in un incubo. Dal maneggio all’ospedale di Ancona tutto è avvenuto in meno di un’ora. Vittima dell’infortunio, accaduto intorno alle 13 in zona Fosso dei Galli tra Porto d’Ascoli e Centobuchi, E. T. di 75 anni, residente a Martinsicuro. Secondo la prima ricostruzione il pensionato, con la passione per i cavalli, è caduto accidentalmente e l’equino, probabilmente, colto dallo spavento, l’avrebbe anche colpito con un calcio procurando all’uomo traumi di una certa importanza. Considerata l’età ed i possibili traumi che il paziente potrebbe aver subito, il settantacinquenne è stato centralizzato all’ospedale di Torrette dov’è stato trasportato, in codice rosso.