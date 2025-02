Calzature: Repo e Assia Trend acquisiscono il brand Susimoda

Due aziende del distretto calzaturiero fermano hanno portato a termine l’acquisizione di un noto brand di Orgiano della provincia di Vicenza. La Repo di Porto Sant’Elpidio e Assia Trend di Porto San Giorgio hanno definito il closing dell’operazione per acquisire il brand Susimoda. Paolo Bracalente della Assia Trend ci ha detto: "Susimoda è un marchio storico e i titolari dell’azienda hanno deciso di cessare l’attività. Abbiamo acquistato il marchio e abbiamo creato una newco partecipata in maniera paritaria dalle famiglie Bracalente e Iachini. La newco è denominata Susi Calzature ed ha sede legale a Sant’Elpidio a Mare e sede operativa a Monte Urano". Pompeo Iachini della Repo ci ha detto: "La proprietà di Susimoda ci conosceva perché le nostre aziende operano nello stesso segmento di mercato. Hanno voluto sapere se era nostra intenzione portare avanti la storia del brand e tutelare il Made in Italy. Quando gli abbiamo proposto il nostro progetto ha deciso di vendere a noi il marchio e in questo modo abbiamo vinto la concorrenza di un’azienda cinese. Ricreeremo la stessa azienda, ma nelle Marche. A tal proposito abbiamo deciso di prendere un capannone a Monte Urano dove abbiamo aperto i settori della prototipia e della creatività oltre che dell’amministrazione mentre la produzione verrà effettuata nelle nostre aziende. Nella nuova struttura di Monte Urano stiamo inserendo nuovi addetti e intendiamo continuare ad assumere personale".

"La prima collezione Susimoda ’Made in Marche’ verrà ufficialmente presentata - ha detto Paolo Bracalente – nel prossimo Micam Milano di settembre. Sarà una collezione di calzature da donna – confort nel pieno rispetto della tradizione del brand. Con questa operazione abbiamo voluto dare un messaggio di positività. Da parte nostra anche in un quadro congiunturale nazionale e internazionale non positivo abbiamo voluto portare avanti questo investimento con la consapevolezza di riuscire a occupare in maniera ancor più forte uno specifico spazio di mercato".

Pompeo Iachini ha aggiunto: "Abbiamo portato a termine un’operazione che permetterà alle due aziende ovvero La Repo e la Assia Trend di avere uno sviluppo in linea orizzontale perché rientra nel nostro target produttivo e in questo modo garantiamo profondità di gamma". I clienti come hanno accolto questa importante acquisizione? "I clienti – hanno detto Iachini e Bracalente – hanno accolto molto favorevolemente questa operazione perché possono fare riferimento ad aziende in grado, lavorando in sinergia, a soddisfare tutte le loro richieste. Inoltre, questa operazione è stata accolta anche dai nostri figli che rappresentano la nuova generazione che lavora in azienda".

Vittorio Bellagamba