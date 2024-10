Campagna abbonamenti. La Fermana prolunga

Secondo giorno di allenamenti settimanali per la Fermana andato in archivio al Firmum Village per preparare al meglio la sfida in casa de L’Aquila domenica prossima. Match dal coefficiente di difficoltà molto alto per vari motivi. Sarà la terza trasferta in questo campionato e, ironia della sorte, la terza su un fondo in sintetico come avvenuto al Tubaldi di Recanati all’esordio e al Don Mauro Bartolini alla terza giornata. Nelle prime due circostanze la Fermana è uscita vittoriosa, centrando anche la via del gol, cosa che non è riuscita invece ancora a fare davanti al pubblico amico in Recchioni al momento convalescente per quanto riguarda il manto erboso: ci vorranno almeno altre tre settimane per rivedere un fondo decente che permetta di giocare con linearità la palla. Ma intanto l’attenzione è alla prossima trasferta e proprio per questo la squadra si sta allenando da due giorni, e probabilmente si allenerà, su fondi sintetici per adattarsi al meglio. Di sicuro torna disponibile Sardo che tanto è mancato contro l’Isernia, per le sue accelerazioni e per la capacità di attaccare alle spalle la linea difensiva avversaria, come avvenuto a Recanati ed Ascoli Piceno. Il suo rientro nel tridente con Bianchimano e Ferretti appare sicuro ma inoltre si attendono buone notizie dal fronte Palumbo che potrebbe tornare a disposizione ed essere finalmente tra i convocati. Se al meglio l’ex Samb ha sicuramente le capacità per mettere in difficoltà le difese avversarie, magari anche a partita iniziata, ma va recuperato al meglio. Per il resto, ripensando alla gara di domenica scorsa, da perfezionare soprattutto la mira perché la Fermana si è portata in area avversaria con pericolosità in diverse circostanze non trovando mai quel cinismo che a Reacanati ad esempio è stato decisivo e che servirà tantissimo nel match di domenica prossima. Proprio in vista della trasferta de L’Aquila sarà possibile acquistare in biglietti fino alle 19 di sabato in prevendita anche a Casa Fermana che sarà aperta oggi, domani e sabato appunto dalle ore 16 alle ore 19. Va ricordato che la società, visto l’ottimo successo ottenuto e le 800 tessere già sottoscritte ha prolungato proprio fino a sabato la campagna abbonamenti che terminerà appunto nella giornata di sabato. C’è dunque la possibilità di alimentare ulteriormente questa grande voglia di Fermana che si respira in città e che le presenze allo stadio hanno confermato in queste prime due giornate.

Roberto Cruciani