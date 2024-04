Campionati di ginnastica ritmica, c’è la carica dei millecinquecento

Porto San Giorgio e Fermo ospitano il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica - Libertas "La manifestazione è il frutto della collaborazione tra gli assessorati allo sport delle due città ed il coinvolgimento di entrambi i Comuni . L’evento vedrà la partecipazione di oltre 65 squadre per un totale di circa 1500 atleti provenienti da tutta Italia che si cimenteranno in competizioni a corpo libero e con egli attrezzi: nastro, palla, cerchio, fune, clavette. Le gare, si svolgeranno al PalaSavelli ad ingresso gratuito dalle 8 alle 20, Fermo ha messo a disposizone la palestra di via Leti. Si stima che la manifestazione, porterà quasi 8000 presenze in 4 giorni, rappresentando un importante connubio tra sport e turismo. Gli atleti e i loro accompagnatori soggiorneranno infatti per l’intera durata dell’evento nelle strutture alberghiere e nei campeggi di Porto San Giorgio, Fermo e paesi limitrofi: "Una manifesrazione che celebrerà non solo lo sport ma anche il turismo ed il commercio" sottolinea l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua che ne è stato il maggiore artefice, Secondo l’assessore allo sport di Fermo: Alberto Maria Scarfini: " Sarà un’occasione per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze a migliaia di persone provenienti da tutta Italia". La sera del 25 aprile si terrà la presentazione delle società sportive che sfileranno lungo il centro sangiorgese fino a piazza Matteotti dove la serata sarà allietata dal gruppo musicale "Le DiViniles". Al termine i presenti si sposteranno sul lungomare per ammirare il tradizionale spettacolo pirotecnico .L’assessore al Turismo e Commercio sangiorgese Giampiero Marcattilli aggiunge: "Abbiamo compreso che eventi sportivi di questo calibro rappresentano un’importante opportunità per promuovere la nostra città e le nostre attività commerciali"