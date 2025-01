Capodarco festeggia. Sant’Antonio Abate

Si tiene anche a Capodarco la giornata

dedicata a Sant’Antonio Abate, uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato nel cuore dell’Egitto nel 250, visse da anacoreta per più di 80 anni, ascoltando e consigliando pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. È stato vicino a Dio, alla natura e agli animali, da guadagnarsi l’elezione a patrono degli animali e di colore che per lavoro coltivano la terra. Per questo domenica sarà festa grande, a partire dalle 8, alla parrocchia di Santa Maria, e poi di nuovo alle 11, con la benedizione del pane, degli animali e degli attrezzi agricoli. Il comitato parrocchiale distribuirà il pane, i calendari benedetti e i panini con la porchetta, per condividere un momento di vicinanza e di preghiera, ma anche di gusto e di amicizia.