C’è l’ordinanza ‘anti botti’ a Falerone, Altini: "Multe ai trasgressori"

L’amministrazione di Falerone da qualche anno emette un’ordinanza comunale ‘anti botti’, sia per tutelate la sicurezza delle persone che la tranquillità degli animali domestici. Già da qualche anno il sindaco Armando Altini, ha dimostrato insieme al suo gruppo sensibilità nell’affrontare un problema che si ripresenta in occasione del capodanno, ovvero quello dei botti. Il 23 dicembre infatti, ha pubblicato un’ordinanza comunale in vigore dal 31 dicembre 2024 e fino al 7 gennaio 2025 per vietare sul territorio comunale l’uso di fuochi pirotecnici da scoppio: petardi, razzi e mortaretti. "Ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno – spiega Altini – con il lancio di botti, petardi e prodotti pirotecnici di varia natura. Considerato che a livello nazionale, ogni anno si verificano numerosi infortuni anche gravi alle persone, che il lancio di questi prodotti possono provocare anche danni al patrimonio pubblico e privato, senza contare che spesso il lancio dei botti e causa di disagio per molti cittadini specie per l’uso incontrollato di questi prodotti può essere di pericolo a minori o animali domestici. Per questo motivi è fatto divieto sul territorio comunale, salvo le specifiche deroghe di legge, di lancio di fuochi d’artificio, di esplosione di petardi, scoppio di mortaretti e razzi e altri artifici pirotecnici, il divieto include anche artifici inesplosi e quindi potenzialmente pericolosi, e affidare ai bambini prodotti che non siano loro espressamente vietati. I contravventori saranno sanzionati a termini di legge".

a.c.