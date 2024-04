Cesetti ufficializza la ricandidatura

Il sindaco Pietro Cesetti, già qualche tempo fa aveva annunciato la sua disponibilità alla ricandidatura e nell’ultimo fine settimana è arrivata l’ufficialità. Alle comunali dell’8 e 9 giugno Pietro Cesetti si ripresenterà con la lista ‘Insieme per Magliano’. "La continuità è il fattore essenziale e imprescindibile per non disperdere il lavoro svolto – commenta Cesetti – i progetti avviati che dovranno concludersi soprattutto nel prossimo anno, per non parlare dei contributi ed introiti ricevuti, fra cui il principale quello derivato dalla vendita dell’Azienda elettrica comunale. L’intento è continuare insieme con determinazione, passione, coraggio e responsabilità per proseguire con le proposte già avviate, per dare a Magliano migliori servizi, opportunità e il giusto risalto che le compete nella Provincia di Fermo e nelle Marche esaltando la bellezza del suo borgo, nonché per incrementare l’attrattività turistica e la valorizzazione del territorio". Il gruppo dei dieci candidati consiglieri comunali già composto, è per la metà rinnovato, per dare spazio a nuove forze, a donne, giovani e persone mature molto attive e presenti nell’ambito delle attività paesane, associazionismo, sociale, sport e iniziative culturali.

"Quest’amministrazione – continua Cesetti - ha portato nelle casse del Comune oltre 5 milioni di contributi pubblici a fondo perduto, per investimenti in appalti, nonostante Magliano di Tenna sia fuori dal cratere sismico e sebbene il covid abbia ‘rubato’ due anni e mezzi di legislatura, per non parlare della mancanza di un Segretario comunale per oltre due anni. Una situazione molto difficile anche per i noti aumenti dei prezzi dei materiali che hanno rallentato l’inizio o il proseguo dei lavori per adempimenti burocratici. Nonostante tutto abbiamo dimostrato capacità di partecipazione e progettazione ai diversi bandi: nazionali, regionali e Pnrr riuscendo ad essere finanziati. Un’amministrazione attiva e propositiva che vuole continuare con la stessa passione e dedizione proponendo un programma ambizioso".

La campagna elettorale inizia a farsi sentire anche negli altri comuni: a Montefalcone Appennino il sindaco in carica Giorgio Grifonelli, ha sciolto gli ultimi dubbi e si ricandiderà. A Smerillo sembra che Antonio Vallesi, attuale primo cittadino, farà un passio indietro in favore del vice Tonino Severini. Restano ancora da scogliere gli ultimi dubbi sulla ricandidatura di Mauro Ferranti a Montappone.

Alessio Carassai