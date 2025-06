Ci sono i contributi per i centri estivi

L’ufficio dei servizi sociali del Comune ha pubblicato un avviso per comunicare che è possibile presentare domanda per la concessione dei contributi per la frequenza dei centri estivi presenti nel territorio comunale e convenzionati con il Comune. La domanda deve essere presentata, entro e non oltre le ore 13 del 3 luglio a pena d’esclusione, secondo le seguenti modalità: consegna presso l’Ufficio Protocollo in Viale della Vittoria 162; consegna presso lo sportello di ricezione al pubblico dei Servizi sociali situato nel cortile delle Magnolie. Alla domanda dovrà essere allegata l’iscrizione ad uno dei centri estivi convenzionati. L’Ente provvederà a redigere l’elenco delle domande ammesse al contributo fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio. In caso di superamento dello stanziamento verrà redatta apposita graduatoria sulla base del valore Isee. Il contributo spettante sarà erogato ai beneficiari, successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta (nel limite della spesa presunta indicata in sede di domanda) e a fronte della consegna della relativa documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta (fatture, ricevute…) da consegnare entro il 12 settembre. Per i minori con disabilità possono presentare apposita domanda per il finanziamento della quota di frequenza dei centri estivi, da erogare direttamente al centro prescelto, o di rimborso di quanto già pagato, dietro presentazione di idonea documentazione fino a un massimo di euro 600 per la frequenza massima di 6 settimane.