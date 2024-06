Cinque giorni di eventi. I classici del cinema horror in una rassegna da brividi

D’estate ci stanno bene i brividi, un pizzico di mistero, un po’ di adrenalina. È l’idea da cui è partito Andrea Cardarelli, il gestore del cinema degli artisti e del piccolo teatro di Capodarco con il cortile dei Clareni, nell’ideare una rassegna di cinema horror e non solo. La manifestazione è organizzata dal Circolo del Cinema Metropolis di Cardarelli, in collaborazione con il sindacato nazionale critici cinematografici Italiani. Da lunedì 17 a sabato 22 Giugno cinque serate di cinema italiano, dal tramonto a notte fonda, sotto le stelle, proprio nella suggestiva cornice del Cortile dei Clareni, in contrada Capodarco. Cinema sì, ma con la g maiuscola, la g di genere, sorride Cardarelli: "Proponiamo lungometraggi e corti tra l’horror e il noir, con incursioni nel giallo e nel documentario, con cinque autori, Brando De Sica, Andrea Conticelli, Grazia Tricarico, Simone Scafidi, Antonio Bido, introdotti da critici matti e appassionatissimi, Massimiliano Martiradonna, Patrizia Pistagnesi, Claver Salizzato, Vittorio Pigini e io stesso. I registi presenteranno le loro opere, dialogheranno con il pubblico e con grandi film di maestri italiani e stranieri per la sezione Mezzanotte Horror. Visioni da brivido, possibilità di fare apericena, per un’estate tutta da gustare, tra vampiri, corpi che mutano, zombie, streghe, fantasmi del passato, atmosfere gotiche". La rassegna ha il patrocinio del Comune di Fermo, della Regione Marche, della fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission. Si comincia alle 20 di lunedì prossimo con un’apericena e il film di De Sica ‘Mimì il principe delle tenebre’. Alle 23 e 30 ‘Miriam si sveglia mezzanotte’. Martedì 18 Giugno sarà la serata dedicata ai corti, a cura del regista Andrea Conticelli, alle 23 e 30 in programma ‘L’armata delle tenebre’. Mercoledì 19 giugno ospite la regista Grazia Tricarico con il suo ‘Body Odyssey’, alle 23,30 ‘La mosca’, di David Cronenberg. Venerdì 21 giugno alle ore 21 il regista Simone Scafini presenta ‘Dario Argento panico’, per mezzanotte horror seguirà ‘Suspiria’, proprio del maestro Argento. Sabato 22 Giugno tocca al regista Antonio Bido presentare il film ‘Funerailles’, a seguire ‘L’orribile segreto del dottor Hichcok’. Ci si può abbonare all’intera rassegna, per l’apericena è necessaria la prenotazione al 3475706509.