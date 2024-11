Commando assalta magazzino Fendi, colpo da un milione

Hanno isolato l’area sbarrando le strade di accesso alla zona industriale di Fermo con ben dieci furgoni rubati e cospargendo di chiodi le carreggiate. Poi hanno svaligiato lo stabilimento Fendi. Il colpo grosso è stato messo a segno ieri notte, intorno alle 4, quando una decina di banditi, incappucciati e armati, hanno fatto irruzione nel calzaturificio della nota griffe dopo aver abbattuto il cancello posteriore con un furgone. Una volta dentro i componenti della banda hanno caricato diversi bancali con sopra centinaia di paia di calzature pronte per la spedizione, quindi hanno raggiunto la manovia e trafugato anche le scarpe non ancora ultimate. Il tutto per un valore commerciale al dettaglio di circa un milione di euro.

A lanciare l’allarme è stato un agente della sorveglianza privata che si trovava in zona e ha notato dei movimenti sospetti. Quando il vigilante, a bordo dell’auto di servizio, ha provato ad avvicinarsi allo stabilimento attraverso l’unica via di fuga lasciata libera dalla banda, ha visto sbucare un furgone che ha tentato di speronarlo per aprirsi un varco. L’agente ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono subito intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno diramato la notizia per avviare una caccia alla banda durata ore. Nella zona sono poi arrivati gli specialisti della polizia scientifica per effettuare i rilievi sui furgoni usati come barriere e su alcune auto sospette. La polizia ha anche acquisito le immagini della videosorveglianza dove si vede il commando di banditi incappucciati, alcuni armati, mentre mettono a segno il colpo.

Importante anche sul fronte indagini quanto accaduto circa tre ore prima, quando i carabinieri hanno intercettato in zona Papa Giovanni di Grottazzolina due furgoni rubati che si stavano dirigendo verso la zona industriale di Fermo. Una volta vistisi scoperti, i conducenti hanno abbandonato i mezzi e sono fuggiti a piedi, nell’oscurità. E’ probabile che questo imprevisto abbia ritardato il piano della banda, che ha poi agito qualche ora dopo.

