Consiglio ragazzi, ecco la giunta

Primo consiglio comunale dei ragazzi, nominata la giunta del sindaco Claretti. I sei assessori nominati sono: Margherita Vallesi, Sofia Amato, Margherita Tullio, Francesco Craia, Aiman Kabli ed Ettore Pagalous.

Nel suo discorso il giovane primo cittadino ha sottolineato l’impegno con cui svolgerà questo incarico. Lavorerà per la legalità ed il decoro urbano negli spazi vicini alle scuole e, in generale, in tutta la città.

L’attuale sindaco Valerio Vesprini e l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini, intervenuti alla ’prima’ insieme al presidente del Consiglio Fabio Bragagnolo, sono stati soddisfatti dallo spirito dei giovanissimi: "Crediamo possa trattarsi di un’esperienza formativa e costruttiva per i ragazzi, utile a far maturare il loro senso civico e l’amore verso la città, comprendendo ancor di più quali siano le difficoltà legate alla sua gestione".