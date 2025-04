Passeggiata di auto storiche per i 40 Comuni del Fermano

Siamo solo alla prima edizione, è stata intitolata ‘Per i 40 Comuni del Fermano’, e si tratta di una nuovissima passeggiata di auto storiche che attraverserà tutta la provincia di Fermo. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione ‘Amici appassionati di auto d’epoca’ partendo da un’idea di Paolo Cognigni di Sant’Elpidio a Mare e Franco Bucalà di Montegiorgio che da circa un anno lavorano all’allestimento di questa manifestazione che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 aprile. Sono già iscritti al questo spettacolare tour di auto storiche 61 mezzi per oltre 100 partecipanti, con pezzi unici davvero unici che faranno sicuramente la gioia di tutti gli appassionati e non solo: Alfa Romeo, Lancia, Fiat fra cui le famose Fiat 500 Habart numerate provenienti da tutta Italia; ad ogni equipaggio sarà consegnato un kit speciale: una targa dell’evento una tabella di marcia a cui tutti dovranno attenersi. Il tour paesaggistico che è in programma in moltissime location del territorio del Fermano prenderà il via dalla frazione di Castellano, nel territorio comunale di Sant’Elpidio a Mare, e poi inizierà la vera e propria ’maratona’: la manifestazione dovrebbe riuscire a toccare in due giorni tutti i quaranta comuni della provincia di Fermo.

In particolare, la cerimonia di punzonatura si svolgerà

a Monte San Pietrangeli e saranno presenti due punti

ristoro a base di prodotti tipici del territorio. Una

bella vetrina per il territorio Fermano che in in una sola occasione metterà in mostra le sue bellezze partendo dal mare, passando per le colline per arrivare fino ai Sibillini. Oltre a questo sarà uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca che potranno ammirare tantissime auto storiche e alcune pezzi molto pregiati che ancora oggi fanno girare la testa.

a.c.