Contro l’abbandono di animali. L’oasi canina diventa realtà: "Così troviamo una casa per tutti"

Si respira amore e condivisione al parco intitolato a Gioia e Romeo, due cani fortunati che oggi danno il nome a quello che è qualcosa di più di un canile. Sono un centinaio gli animali che hanno trovato rifugio alla fondazione Gioia e Romeo, a Lapedona: sotto le feste di Natale alcuni di loro hanno trovato una casa e famiglie generose ma ce ne sono ancora molti altri che aspettano, alcuni anche da anni. Per tutti loro Chiara Santarelli, che gestisce un centro di educazione cinofila e al canile va tutte le settimane come volontaria, ha organizzato una passeggiata a sei zampe di solidarietà che ha consentito di acquistare ben 140 scatoline di cibo umido da mandare ai randagi, ospiti del canile e tenuti come si deve. Chiara ha anche trovato la collaborazione di un amico, Paolo Paci, che ha ritratto i cani pronti per essere adottati e ha costruito una vetrina speciale sulla pagina Facebook della fondazione e dell’associazione Amici di Gioia e Romeo: "Ogni cane ha una storia e un percorso, spiega Chiara, ogni adozione deve tenere conto di questo. Non tutti i cani sono adatti a ogni famiglia. Noi seguiamo l’affido fin dall’inizio e gestiamo con gli adottanti la storia dei cani che non sono solo numeri ma esseri senzienti e come tali devono essere rispettati". Tra loro c’è un bellissimo lupo cecoslovacco, Baloo, che ha già avuto percorsi di preaffido che purtroppo non si sono concretizzati: "Baloo ha poco più di un anno, è un cane speciale ma di certo ha bisogno di cure e attenzioni specifiche anche per la sua razza, oltre che per la sua indole. E’ essenziale che chi decide di prendere un cane nella propria vita lo faccia in piena consapevolezza e con un impegno reale e costante, spiega ancora Chiara, i cani sono gli amici di sempre, i nostri grandi maestri di vita e di avventura. Ne ho conosciuta tanti e di ogni carattere ma quello che so è che il cane è una parte di noi, bisogna sapere che quando li accogliamo in casa comportano impegno, sacrificio ma anche soddisfazioni grandissime. Le fotografie di Paci colgono la luce e l’energia di tutti gli amici che sono in attesa a Lapedona, in questi giorni di freddo è certamente più dura la mancanza di una casa calda, i volontari e i gestori della struttura danno il massimo per farli stare bene ma di certo quello che sognano è una famiglia tutta per loro".

Per incontrare i cani e provare a riempire la propria vita si può chiamare Lidia al numero 347 8439127, di sicuro sarà una scelta che porterà bellezza e pienezza in casa, un amore travolgente e il rimedio alla solitudine per sempre.

Angelica Malvatani