Convegno del Pd sulla sanità. Focus sulle liste di attesa

"Con l’ingresso della nuova segreteria di Circolo, abbiamo ritenuto di primaria importanza la necessità di organizzare una serie di iniziative incentrate sui temi più caldi e di maggior interesse nella comunità del Pd, ma anche al di fuori. E – afferma il segretario Carlo Cognigni - non si poteva che cominciare con una iniziativa incentrata su quella sanità pubblica che il governatore Acquaroli sembra aver dimenticato e che, in quasi 4 anni dal loro arrivo in Regione, ha incontrato svariati incidenti di percorso e altrettanti scivoloni". L’intenzione del Circolo è di proporre un focus incentrato su questioni legate all’annoso problema delle liste d’attesa, di una sanità che si sta spostando sempre più verso il privato, a discapito di quella fetta di marchigiani che il privato non se lo può più permettere. Saranno esposte criticità e controproposte del Pd. Di tutto questo e altro ancora, si parlerà il 18 aprile, (ore 21, sala ‘Gigli’) con i consiglieri regionali Pd, Fabrizio Cesetti e Romano Carancini (vicepresidente commissione regionale sanità), Claudio Maria Maffei (già medico e dirigente sanitario, responsabile tavolo sanità

Pd Marche) e Giuseppe Santarelli (segretario regionale Cgil).