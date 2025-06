Cooperazione,. Di Felice in Cina

Collaborazione nel segno di Teodorico Pedrini e di Padre Matteo Ricci. E’ stata firmata a Pechino nei giorni scorsi tra la municipalità di Xicheng e le delegazioni comunali di Fermo e Macerata una lettera di intenti per la cooperazione e gli scambi amichevoli tra le due realtà. Comincia così un percorso di collaborazione e di amicizia in ambito culturale, turistico ed economico. Per la Cina ha sottoscritto l’accordo la vice sindaco della municipalità di Xicheng, Song Mei, per il Comune di Fermo l’assessore Mariantonietta Di Felice e per Macerata l’Assessore Katiuscia Cassetta. L’assessore Di Felice ha ricordato - a margine della sottoscrizione - che con questa firma "ci impegniamo in una collaborazione concreta negli ambiti della cultura, del turismo e dell’economia, con l’impegno ad organizzare eventi ed esposizioni, iniziative, turistiche, visite e scambi di delegazioni".