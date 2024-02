Corsa verso l’ospedale Murri, ma partorisce a Girola in ambulanza

Nonostante la corsa dei genitori per raggiungere l’ospedale di Fermo, la bimba nasce in ambulanza. E’ accaduto ieri intorno alle 15, una giovane coppia di nordafricani residenti a Porto Sant’Elpidio, era partita da casa con l’auto privata in fretta e furia per raggiungere l’ospedale di Fermo visto che la giovane mamma di circa 20 anni era ormai prossima al parto. Per strada però l’inconveniente, il nascituro aveva deciso che era giunto il momento, quindi il papa ha dovuto posteggiare l’auto a bordo strada lungo la provinciale in località Girola di Fermo a poche decine di metri dalla rotatoria. Una delle ambulanze della Misericordia di Montegiorgio che aveva appena terminato un servizio di emergenza stava rientrando in sede quando è stata riattivata, i dipendenti della Misericordia si sono precipitati sul posto, hanno accolto la giovane mamma all’interno dell’ambulanza e hanno iniziato la procedure per il parto, nel frattempo è arrivata sul posto anche l’auto medica giunta da Porto San Giorgio. Fortunatamente il parto è andato per il meglio, medici e dipendenti della Misericordia hanno assistito la giovane mamma fino alla nascita di una bellissima bambina. Una volta ristabilita la calma, la neo mamma e la piccola sono state trasferite in ambulanza fino all’ospedale Murri di Fermo dove ad attenderle c’era il personale del reparto di pediatria pronto ad accoglierle. Una giornata di emozione e felicità, sia per la giovane coppia, ma anche per chi si è trovato a vivere quest’esperienza.

Alessio Carassai