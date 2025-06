Asd Capodarco Calcio. La nuova società tra vivaio e obiettivi

Nasce l’associazione sportiva dilettantistica Capodarco Calcio; la stagione 2025/26 parte con grandi novità: settore giovanile, conferme e nuovi obiettivi. La stagione 2025/26 è pronta a partire ufficialmente dal prossimo 1° luglio. Per la Futura 96 si apre un nuovo capitolo che sa di ritorno alle origini: il club ha infatti ufficializzato il passaggio ad A.S.D. Capodarco Calcio, un cambio di passo che rappresenta identità, radici territoriali e programmazione futura al fine di costituire un legame col territorio di riferimento.

La prima squadra ripartirà dal campionato di Prima Categoria - Girone D - dove ci saranno conferme, esclusioni e nuove presenze, puntando ad essere una delle protagoniste del girone. Tra le principali novità spicca la nascita del nuovo settore giovanile biancorosso, che avrà come mascotte un’aquila, simbolo di forza, libertà, visione e coraggio. Il progetto ha già suscitato entusiasmo in paese e sarà affidato a uno staff tecnico altamente qualificato composto dai Mister Ismaele Concetti, Marco Tosoni, Francesco Cardone, Marcello Properzi, preparatore dei portieri Andrea Pompa, preparatore motorio Fares Riccardo e la massofisioterapista Alessia Bargoni, fondamentale per la prevenzione degli infortuni ed infine il GM Francesco Bargoni.

Il debutto ufficiale del vivaio è previsto per il 7 luglio alle ore 18.30, con un open day gratuito presso la struttura sportiva "Postacchini", rivolto a tutte le categorie, dai Primi Calci agli Allievi. Da segnalare anche il grande successo del Camp Portieri, in programma il 3, 4 e 5 luglio, anch’esso presso il Postacchini: oltre 30 giovani portieri iscritti per tre giornate di formazione intensa con tecnici di alto livello come Davide Cavaliere (GK Frosinone Calcio), Massimo Cacciatori (FIGC Coverciano exGK Serie A), Stefano Ciribè, Simone Santarelli e Paolo Bartoccioni.

Completa il quadro delle novità l’introduzione di una squadra nel campionato di Terza Categoria "Next Gen", vero serbatoio di giovani talenti e supporto concreto alla prima squadra. Il gruppo sarà seguito da Mister Tosoni, con il contributo tecnico e atletico dello staff formato da Concetti, Cardone e Pompa. Inoltre si cercheranno di introdurre supporti video ed informatici al fine di rendere quanto più professionalizzante possibile l’esperienza vissuta nel contesto di riferimento.

A Capodarco si respira grande entusiasmo. La società si prepara a una stagione intensa, con l’obiettivo dichiarato di crescere a 360 gradi: dalla prima squadra alle giovanili, passando per la formazione tecnica e fisica degli atleti. L’ambizione è alta, ma il lavoro e la professionalità non mancano. Al presidente Fausto Rogante il compito di essere il condottiero di questa rivoluzione che parla di passione, educazione e comunità.