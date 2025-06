Atletico Ascoli: strategie di mercato e conferme per la prossima stagione

Terminate le analisi di tutti i dati della stagione appena terminata e avendo già preparato una bozza di quella che sarà la strategia di mercato in vista della prossimo campionato, in casa Atletico Ascoli ci si prepara ad incontrare i calciatori per capire quali sono le loro intenzioni. Diciamo subito che la sensazione è che la maggior parte degli atleti della scorsa rosa, sarebbero ben lieti di proseguire l’avventura con una società seria e affidabile come quella del patron Graziano Giordani.

Ma la dirigenza bianconera ha soprattutto l’intenzione di rinforzare l’organico per poter giocare alla pari con le squadre delle grandi piazze del Girone F di Serie D. "L’Atletico Ascoli – ha ammesso il direttore sportivo Mario Marzetti – ha iniziato a lavorare sulla prossima stagione già prima che finisse il campionato scorso. A breve ufficializzeremo le conferme e i primi arrivi. Questa è una società ambita e sono tanti i calciatori importanti che si propongono, anche di categorie superiori. Siamo stimati perché seri e affidabili, ma non dobbiamo farci prendere dalla fretta perché ci servono 5-6 innesti di spessore per poter competere con le grandi squadre delle piazze più blasonate del girone".

Di sicuro i calciatori più esperti, ma anche i giovani, seppure non più utilizzabili come Under, vorrebbero rimanere a partire dal capitano Matteo D’Alessandro che il 18 maggio ha compiuto 36 anni. Fisicamente sta bene, ha un gran senso della posizione nel suo nuovo ruolo di difensore centrale, arretrato dopo aver giocato sempre da centrocampista sin dai tempi del settore giovanile dell’Atalanta, ed è certamente elemento di grande qualità e affidabilità. Lo abbiamo visto piangere al termine dell’ultima gara stagionale contro il Sora, consolato dal Patron Graziano Giordani. Che sia stato un segnale? Certo l’età non va a suo favore, ma per lui parlano i numeri: 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in Cadetteria con la maglia della Pro Vercelli. E’ arrivato due anni fa all’Atletico dall’ormai ex Porto d’Ascoli dove ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2020-21 e dove ha messo a referto 63 presenze e 4 reti nelle stagioni in D.

Lo scorso anno è stato il primo calciatore bianconero ad essere riconfermato dopo le 27 presenze condite da due assist e dal gol sul campo del Roma City che ha portato la prima storica vittoria in Serie D. Quest’anno altre 27 presenze di cui 23 da titolare e 4 da subentrato, ancora con un bel gol di testa realizzato a Chieti nella vittoria per 2-1 allo stadio ‘Angelini’. Sarà ancora lui il capitano dell’Atletico Ascoli? Di certo, molto probabilmente, sarà lui il primo con cui il Direttore Sportivo, Mario Marzetti, inaugurerà le consultazioni tra i vari calciatori.

Valerio Rosa